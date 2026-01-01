Mars’a gitmek için son şans mı? 2026’yı kaçırırsak 2028’de

Bir uzay aracını Dünya’dan Mars’a en verimli şekilde göndermek için en uygun zaman, Dünya’nın yörüngesinde Mars’ın 44 derece gerisinde bulunduğu andır. Bu konumda fırlatılan bir uzay aracı, her iki gezegenin yörüngesine de teğet geçen eliptik bir rota ve en az yakıt harcayan Hohmann transfer yörüngesini izleyebilir.