Aykut Erdoğdu, 338 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Erdoğdu'nun davadan suçlu bulunup ceza alması durumunda bile alacağı cezanın yatar kısmını yattığını belirten Ersöz, "Tutukluluğun devamı hürriyeti tehdide girmektedir" dedi.

Ersöz'ün açıklamaları şöyle:

İBB Davası'nda tutuklukluk halinin devamına karar verilen Aykut ERDOĞDU'ya ilişkin itiraz dilekçemizi Mahkemeye sunduk. Dilekçemizde Aykut ERDOĞDU'nun durumunu diğer sanıklardan ayıran "infaz düzenlemelerine" ilişkin hesaplamalara da yer verdik.

İNFAZ DÜZENLEMELERİNE VURGU YAPILDI

Mahkeme Kararında, 338 gündür özgürlüğü elinden alınmış olan Aykut ERDOĞDU hakkındaki tutukluluk durumuna ilişkin hiçbir gerekçenin ortaya konulmamış olması yanında, "infaz düzenlemeleri" doğrultusunda "devletten alacaklı" olmasına da vurgu yaptık.

"HÜRRİYETİ TEHDİT ANLAMINA GELİYOR"

Bu değerlendirmelerimizin tamamının duruşmalarda Mahkeme Heyetiyle paylaşılmış olduğunu, ancak ne hukuki ne de fiili bir gerekçe ortaya konulmaksızın verilen tutukluluk halinin devamı kararlarının, ölçülü ve orantılı bir tedbir olmaktan artık çıktığını, hatta "hürriyeti tahdide" varacak bir boyuta ulaştığını da söylemeliyiz.