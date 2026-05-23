Aydın Sanayi Odası tarafından paylaşılan faaliyet illerine göre ihracat verilerine göre, kent Nisan ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 22’nci sırada konumlandı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 45,9 artışla 47,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık ithalat 422,8 milyon dolara geldi. Aydın, ithalatta ise Türkiye genelinde 26’ncı sırada yer aldı.

Aydın’ın Türkiye ihracatından aldığı pay Nisan ayında yüzde 0,68 oldu. Teknolojik sınıflandırmaya göre ihracatta en büyük payı 108,8 milyon dolar ile düşük teknolojili ürünler yer aldı.

Orta-yüksek teknoloji ürünleri ihracatı ise 47,5 milyon dolar olarak belirlendi. Kentten Nisan ayında toplam 135 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yapılan ülke 14,6 milyon dolar ile İtalya olurken, ABD 14,5 milyon dolar ile ikinci, Hollanda 13,2 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Çin ise 8,6 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çekti. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 50,6 oldu.



Ülke grupları bazında bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29 artışla 70,6 milyon dolara yükseldi. AB ülkeleri, yüzde 40,6 pay ile Aydın ihracatında ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliği’ni Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri takip etti.



