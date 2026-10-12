Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki N.S.'nin bulunduğu eve, annesinin bir arkadaşı geldi.

İddiaya göre, yorgun olduğu için dinlenmek isteyen anne çocuğunu arkadaşına emanet ederek uyudu. Bu sırada apartmanın 3'üncü katındaki evin penceresinden dışarıya bakan küçük çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar, çocukla iletişim kurmaya çalıştı.

Seslenmelerine rağmen çocuktan cevap alamayan vatandaşlar, küçük çocuğun evde mahsur kalmış olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç yardımıyla polis ekipleri ile birlikte çocuğun bulunduğu 3'üncü kata yükseldi.

Pencereden evin içerisini kontrol eden ekipler, içeride başka kişilerin de bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine merdivenli araçla aşağıya inen ekipler, polisle birlikte dairenin kapısını açtırarak evdekilerle görüştü.

Yapılan görüşmede küçük çocuğun evde yalnız olmadığı anlaşılırken, polis ekipleri tarafından anneye gerekli uyarılarda bulunuldu. Çocuğun mahsur kalmadığının belirlenmesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri normale döndü.