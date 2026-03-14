Aydın’da gerçekleştirilen Okullararası Yıldızlar ve Gençler Özel Sporcular Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışmaları, özel gereksinimli sporcuların azmi ve mücadelesine sahne oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarışmalar, Kardeşköy Atletizm Sahası’nda yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Mental, otizm ve down sendromlu sporcuların yer aldığı müsabakalarda yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışan sporcular, hem performanslarıyla dikkat çekti hem de tribünlerden büyük destek aldı.

FARKLI BRANŞLARDA KIYASIYA MÜCADELE

Organizasyonda sporcular; 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşularının yanı sıra uzun atlama ve gülle atma branşlarında mücadele etti. Piste çıkan sporcular, rekabetin yanı sıra centilmenlikleriyle de takdir topladı.

Yarışmalar boyunca sporcuların gösterdiği kararlılık ve mücadele, tribünlerde bulunan aileler ve antrenörler tarafından alkışlarla karşılandı.

AYDIN’IN FARKLI İLÇELERİNDEN KATILIM

Turnuvaya İncirliova Spor Lisesi, Nazilli Özel Eğitim Okulları, Nazilli Atatürk Özel Eğitim Okulları ve Söke Kıryarlar Özel Okulları başta olmak üzere Aydın’ın farklı ilçelerinden okullar katıldı. Sporcular, elde ettikleri derecelerle okullarına puan kazandırarak takım sıralamasına katkı sağladı.

“ENGELLER SPORLA AŞILIR” MESAJI

Gün boyunca süren yarışmalarda sporcuların ortaya koyduğu azim ve mücadele, sporun engelleri aşmada önemli bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmalara katılan tüm sporcuları, ailelerini, antrenörlerini ve okullarını tebrik ederek özel sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.