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Kaynak: İHA

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Aydın’da okul ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırıldı. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde, eğitim yılının ilk gününde okul çevreleri ile öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirildi.

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 304 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 85 işletme de kontrol edildi. Denetimler sonucunda kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Öğrencilerin eğitim dönemini huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca artırılarak sürdürüleceği bildirildi.