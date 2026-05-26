Kurban Bayramı yaklaşırken şehir genelindeki çalışmalarını yoğunlaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sıkça kullandığı alanlarda temizlik faaliyetlerine ağırlık verdi. Bu kapsamda şehrin önemli noktalarından Atatürk Kent Meydanı’nda detaylı bir temizlik yapıldı. Meydandaki kent mobilyaları da özenle temizlenerek alan daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayram süresince de çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, “Aydın’ın tüm ilçelerinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kurban Bayramı öncesinde başlattığımız temizlik ve düzenleme çalışmalarına bayram boyunca da devam edeceğiz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum. Hizmetle büyüyen Aydın” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek meydanın düzenli ve temiz tutulmasından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.