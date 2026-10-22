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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kuşadası Göçmen Kaçakçılığıyla ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

Aslanburnu açıklarında tespit edilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 1 organizatör gözaltına alınıp tutuklandı.

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen F.T., B.S. ve T.İ. isimli şahısların izini sürdü. Kuşadası, Efeler ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 3 organizatör daha kıskıvrak yakalandı.

4 ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 1'i yabancı uyruklu 4 organizatör de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.