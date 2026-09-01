Kaynak: İHA

Aydın'ın içme suyu ihtiyacına neşter vuracak olan Sarıçay Barajı projesinde sona yaklaşıldı. Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin yaklaşık 1,5 kilometre güneyindeki Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen baraj, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde yükseliyor. Temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak barajın gövde dolgusu için hedeflenen 1 milyon 632 bin metreküplük hacmin 1 milyon 505 bin metreküplü kısmı tamamlandı.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİYE KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Gövde dolgusunda %92 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan baraj projesi tamamlandığında; Söke ve Kuşadası ilçeleri ile turizm bölgeleri olan Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ulaştırılacak. Proje sayesinde bölgedeki yaklaşık 303 bin 160 kişinin içme suyu gereksinimi güvence altına alınmış olacak.

BAKAN YUMAKLI: "YIL SONUNA KADAR TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Sarıçay Barajı ve Aydın'daki su yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki projelerin hızlandırıldığını belirterek şunları söyledi:

"Kırsal kalkınma yatırımlarının bizim için temel öncelik olduğunu söylemek istiyorum. Su ve sulama alanında 2,5 milyar lira maliyetli Çine Sulaması işini inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayıp 7 bin hektarlık alanı sulamaya açacağız. 3.8 milyar liralık Nazilli içme suyu projemizi ise bu Eylül sonuna kadar bitirmiş olacağız. Ayrıca 3.6 milyar lira bedelli Aydın Kuşadası Söke içme suyu isale hattı projesinin yer teslimini yaptık; 2028 sonuna kalmadan bunu da bitireceğiz. Aydın'la alakalı her konuda gündeme gelen Sarıçay Barajı’nı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız, bunun da sözünü vermiş olalım."

Bakan Yumaklı, kentte toplam maliyeti 7.2 milyar lirayı bulan 11 ayrı projenin de hayata geçirilmesi için gayretle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.