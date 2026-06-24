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Kaynak: İHA

Aydın'ın Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Harman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katında depolanan kartonların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu büyüyen alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve UMKE sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, olası bir doğalgaz kaçağı riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın, diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın esnasında binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 4 vatandaşa, hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangının kesin çıkış sebebini tespit edebilmek amacıyla resmi inceleme başlatıldı.