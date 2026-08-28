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Kaynak: İHA

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi üzerindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın başladı. Bölgede etkisini gösteren rüzgarın kuru otları tutuşturmasıyla birlikte alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbarın ardından adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler söndürme işlemlerine başlarken, zaman zaman büyüyen alevler çevredeki müstakil yapıları ve evleri tehdit etti. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması adına yürütülen yoğun çalışmalar sürüyor.

Mahallede söndürme ve soğutma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.