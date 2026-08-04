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Kaynak: AA

Aydın Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında temmuz ayı asayiş, narkotik, terör, siber suçlar, trafik ve göçmen kaçakçılığı verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Vali Osman Varol, güvenlik güçlerinin il genelindeki huzur ve emniyeti sağlamak adına özveriyle görev yaptığını belirtti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vali Varol, Çine ilçesinde 30 Temmuz tarihinde başlayıp 2 Ağustos’ta söndürülen orman yangınına dair yürütülen adli süreç hakkında bilgi verdi.

Vali Varol, "Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan aktarma imkanımız olacak" dedi.

Olayla ilgili hazırlanan iki ayrı bilirkişi raporuna dikkat çeken Varol, yangının kasıtlı çıkarıldığını söylemenin şu aşamada zor olduğunu ancak sürecin arkasında büyük bir ihmal bulunduğunu vurguladı.