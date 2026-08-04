Çözüm süreci yasası olarak da adlandırılan çerçeve yasanın Meclis'e gelmesi sonrası DEM Parti'den ilk açıklama geldi. PKK'lılara siyaset yolunun açılmasını değerlendiren Bakırhan, "Siyasetin önündeki hukuki ve idari engelleri kaldıran reformları hayata geçirmeliyiz" dedi.

Bakırhan'ın açıklamaları şöyle:

Çerçeve yasayı güçlendirecek siyasi, hukuki ve idari düzenlemeler sonbahardan itibaren hayata geçirilmelidir. Sonbaharda Meclis'in açılışıyla beraber bir yol haritası çıkarmalıyız. Bu yol haritasında eşit yurttaşlığı güvence altına alan, demokratik siyasetin önündeki hukuki ve idari engelleri kaldıran, demokratik katılımı güçlendiren, dil, kültür ve inanç örgütlenmesi önündeki engelleri kaldıran, yerel demokrasinin alanını genişleten, kayyumlara son veren, yeni dönemde cezada adalet, infazda eşitliği karşılayan demokratik ve hukuki reformları artık hayata geçirmeliyiz. Bu sebeple diyoruz ki 'ağustos ayı çerçeve yasayla barışın temellerini atmanın ayı olsun'. Ekim ayı ise 'demokratik Türkiye'nin inşasında bir bahar ayı olsun' diyoruz."