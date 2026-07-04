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Kaynak: DHA

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı yeni tarife kontenjanının açıldığı Ticaret Bakanlığı tarafından bildirildi. Bakanlık tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu için yüzde 0 veya bunun karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı kapsamında ithalata 11 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında izin verileceği belirtildi.

Bu tarihten sonra ise düşük gümrük vergisi ile ithalat imkanı sonlandırılacağı ifade edildi. Bakanlık piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla bu kararı aldığını söyledi.