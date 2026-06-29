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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi’nde yaşayan 2002 doğumlu Özlem Hanilçe’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Özlem Hanilçe’nin evinde yaşamına son verdiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Özlem Hanilçe’nin vefatı ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.