CHP 24. ve 25. dönem İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Ayasofya'nın ibadete kapalı olduğu dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ayasofya’nın ibadete açılmasını CHP olarak isteyelim. CHP olarak olmazsa, ben emekli bir Müftü CHP Milletvekili olarak yasa teklifi vereyim” dediğini, bu talebin Kılıçdaroğlu tarafından reddedildiğini öne sürdü.

Özkes'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Ayasofya’nın ibadete açılması için kanun teklifini hazırladım. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile konunun önemine binaen acilen görüşmek istedim. ‘Evden çıkacağım, eve gel arabada görüşelim’ dedi. Evden çıktı, arabaya bindik. “Ayasofya’nın ibadete açılmasını CHP olarak isteyelim. CHP olarak olmazsa, ben emekli bir Müftü CHP Milletvekili olarak yasa teklifi vereyim” dedim. Bana ‘istişare edeyim. Bekle, ben sana haber veririm’ dedi. Bir hafta sonra görüştüğümüzde; ‘Ayasofyanın ibadete açılmasına dair yasa teklifi verme’ dedi. Adeta yıkılmıştım. Benim bu teklifim CHP’de tartışılarak duyulmuş olacak ki bir süre sonra yasa teklifi verenler oldu. Ben de iktidara ‘neden açmıyorsunuz, engel mi var’ diyerek AK Partiye Ayasofya’yı ibadete açması için destek açıklamalarında bulundum. Ayasofya’nın ibadete açılması çok önemli bir normalleşme idi ve bu normalleşme iradesini gösteren de Sn. Erdoğan'dı. Bu ülkede Ayasofya’yı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan başka hiçbir kimse ibadete açamazdı. Allah razı olsun. Doğruya ‘doğru’ diyemeyecek isek, doğruluğun ne önemi var. ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ Hud, 112