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Kaynak: İHA

Elazığ’da ayağına ip ve misina dolanan yavru karga, jandarma personeli ve bekçinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sivrice Gölü kenarında bulunan bir kampta görev yapan jandarma personeli ve bekçi, uçamadığını fark ettikleri yavru karganın yanına yaklaştı. Yapılan kontrolde karganın ayağına ip ve misina dolandığı belirlendi.

Jandarma personeli ve bekçi, kargayı dolandığı ip ve misinadan kurtardı. Yavru karga, müdahalenin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Karganın kurtarılması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.