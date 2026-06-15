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24 senelik özlemin ardından Dünya Kupası arenasına adım atan Ay-Yıldızlılar, turnuvadaki ilk mücadelesinde Avustralya karşısından 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Grubun açılış karşılaşmaları neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'nın gerisinde kalarak üçüncü basamağa yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, ilk randevuda tüm ülkeyi hayal kırıklığına uğratsa da ticari tanıtımların bir numaralı aktörü olmayı başardı. Televizyonlardaki tanıtım kuşakları incelendiğinde, neredeyse tamamen ulusal takım konseptli projelerin ve mevcut oyuncuların ekranları kapladığı görülüyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır gibi günümüzün popüler simalarının yanı sıra İlhan Mansız ile Nihat Kahveci gibi geçmiş dönemin unutulmaz isimleri de ticari işletmelerin gözdesi konumuna yükseldi.

Necla Dalan'ın haberine göre uluslararası organizasyona mağlubiyetle giriş yapan ve ilk maçların ardından grubunda üçüncü sıraya yerleşen ekibimiz, yeşil sahada beklentileri karşılayamadı ancak tanıtım dünyasında zirveye kuruldu. Kuşaklardaki videoların kahir ekseriyetini Ay-Yıldızlı temalar ve mevcut sporcular oluşturuyor. Turkcell, Türk Hava Yolları, Coca-Cola, Trendyol, Arçelik, A101, Fuzul, BTCTurk, Ülker ve Uber Eats dahil olmak üzere pek çok dev kuruluş, projelerinin merkezine ulusal takımı yerleştirdi.

Tanıtımlarda ağırlıklı olarak Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır ön planda bulunuyor. Şirketlerin odaklandığı ana duygu ise kolektif heyecan oldu. Sözgelimi Turkcell'in çalışmasında yurdun dört bir yanından gelen taraftar destekleri işlenirken “Hadi millîler, sonunda zaferi görmek istiyoruz” ifadesiyle hedef gösteriliyor. Arçelik ise Barış Manço’ya ait olan “Bugün bayram” eserinin ezgileriyle takıma verilen desteği ekranlara taşıyor.

ŞİRKETLERİN BİR NUMARALI TERCİHİ: GENÇ YETENEKLER VE KAPTAN

Güncel kadronun yıldızları, video ve afişlerin ana odağı haline geldi. Türk Hava Yolları tarafından hazırlanan projede; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi faal isimler, Türk futbolunun sembol figürleri Can Bartu ve Metin Oktay ile dijital zeka teknolojisi vasıtasıyla aynı karede buluşturuldu.

A101'in turnuva dönemine özel kurguladığı çalışmada ise Uğurcan Çakır ile İsmail Yüksek, performans değerleri en üst seviyeye ulaştırılmış dijital oyun figürleri olarak izleyicilerin karşısına çıkartıldı.

NOSTALJİK İSİMLER YENİDEN REVAÇTA

Eski dönemin başarılı oyuncuları da bu süreçte yoğun ilgi gördü. Örnek olarak, ulusal ekibin resmi yiyecek tedarikçisi konumundaki Uber Eats Trendyol Go, hazırladığı kampanya kapsamında ev içi maç heyecanını işlerken bu videoda Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu ve Caner Erkin görev aldı.

Trendyol'un çalışmasında ise Tarkan’ın geçmişte geniş kitleleri harekete geçiren “Bir oluruz yoluna” parçası eşliğinde İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala kamera karşısına geçti. İlgili içerikte bu efsane üçlü, bir tıraş salonunda Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır’ın kendilerine has saç tarzlarını deniyor.

Hava yolu şirketinin bir diğer projesinde Nihat Kahveci, Semih Şentürk ve Ümit Davala boy gösterirken, A101 firması ise tercihini Hami Mandıralı ve İlhan Mansız'dan yana kullandı.

MÜNFERİT ANLAŞMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Tüm bunların yanında, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi bazı isimler tekil sponsorluk faaliyetleriyle de ekranlarda yer buluyor. Kenan Yıldız, hazır soğuk kahve üreticisi Obsesso'nun güncel tanıtım yüzü olarak faaliyet gösterirken; takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise kozmetik markası Rexona'nın projelerinde rol alıyor.