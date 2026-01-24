Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek, 4. tura yükseldi.

Melbourne’de düzenlenen turnuvanın 7. gününde, akşam seansında oynanan 3. tur karşılaşmaları tamamlandı. Tek erkeklerde Avustralya Açık’ı 10 kez kazanan 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Hollandalı Botic Van de Zandschulp’u 6-3, 6-4 ve 7-6’lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Grand slam turnuvalarındaki 400. galibiyetine ulaşan 38 yaşındaki Djokovic, bu başarıyı elde eden ilk tenisçi oldu. Avustralya Açık’ta 102 galibiyetle Roger Federer’i yakalayan Sırp raket, bir sonraki maçını kazanması halinde turnuva tarihinin en fazla galibiyet alan oyuncusu olacak.

9 numaralı seribaşı ABD’li Taylor Fritz, turnuvaya özel davetle katılan İsviçreli Stanislas Wawrinka’yı 7-6, 2-6, 6-4 ve 6-4’lük setlerle 3-1 yenerek 4. tura çıktı. Fritz, bu turda 5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti ile karşılaşacak.

SWIATEK TUR ATLADI, OSAKA ÇEKİLDİ

Tek kadınlarda 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası Iga Swiatek, 31 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya’yı 6-1, 1-6 ve 6-1’lik setlerle 2-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Swiatek, bir sonraki turda elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis ile eşleşti.

2023 Avustralya Açık finalisti ve 5 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Çek tenisçi Tereza Valentova’yı 6-2 ve 6-3’lük setlerle eledi. Rybakina, 4. turda 21 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile mücadele edecek.

2019 ve 2021 Avustralya Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka ise ev sahibi ülkeden Maddison Inglis ile oynayacağı 3. tur maçına iki saat kala, karın bölgesindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.