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24 Ocak 2025 yılında Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin avukatı Ersan Barkın, mahkeme kararına tepki gösterdi.

Cinayete yönelik kararın çıktığı 21 Ekim 2025’teki mahkeme kararını eleştiren Barkın, dosyanın üst yargı mercilerinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Barkın, “Yüksek hâkimlerin, evlatlarımızın özgürce yaşama haklarının tesisini sağlayacak bir hüküm vereceklerini umut ediyorum” dedi.

Kararın çocukların geleceği ve özgürce yaşama hakkı açısından da önem taşıdığını vurgulayan Barkın, mahkeme hükmüne yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Barkın, açıklamasında Minguzzi davasının yalnızca Mattia’nın kaybıyla sınırlı olmadığını ifade ederek, “Minguzzi evladın ‘dava’sını, bir ‘dosya’dan ibaret saymak; mahkeme hükmünün, yalnızca Mattia evladın kaybı için verildiğini düşünmek olanaklı değil” ifadelerini kullandı.

“EVLATLARIN GELECEĞİ İÇİN HÜKÜM VERİLDİ”

21 Ekim 2025’te verilen kararın toplumun geleceği açısından da anlam taşıdığını belirten Barkın, “Bu toprakların evlatlarının geleceği için hüküm verildi” dedi. Kararın yalnızca geleceğe ilişkin umutları zedelemekle kalmadığını savunan Barkın, hukuki içtihatlar açısından da kabul edilebilir bir yönü bulunmadığını belirtti.

“MATTİA TOPRAK ALTINDA, GELECEĞİMİZ DE”

Açıklamasında, “Biri, tüm haysiyet yoksunluğuyla ‘TikTok’ şarlatanı. Mattia, toprak altında. Geleceğimiz de” ifadelerine yer veren Barkın, mevcut kararın çocukların geleceğine ilişkin kaygılarını artırdığını da sözlerine ekledi.

Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Minguzzi evladın ‘dava’sını, bir ‘dosya’dan ibaret saymak; mahkeme hükmünün, yalnızca Mattia evladın kaybı için verildiğini düşünmek olanaklı değil. 21 Ekim 25’te, bu toprakların evlatlarının geleceği için hüküm verildi.

"TÜM HAYSİYET YOKSUNLUĞUYLA ‘TİK TOK’ ŞARLATANI"

Hükmün, evlatların geleceğine dair ümitlerimizi yerle bir etmesi bir yana, salt içtihatlar dairesinde değerlendirdiğimizde de kabul edilir yanı yoktu. Evladı kuşatan, belirlenmiş plan dahilinde pazar yerinden ayrılan kişilerden ikisi özgür.

Biri, tüm haysiyet yoksunluğuyla ‘tik tok’ şarlatanı. Mattia, toprak altında. Geleceğimiz de. Şimdi ‘dava’, o içtihatları koyan mercinin önünde. Yüksek hakimlerin, evlatlarımızın özgürce yaşama haklarının tesisini sağlayacak bir hüküm vereceklerini, umut ediyorum. #21EkimSkandalKarar