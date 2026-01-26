Siyasi krizler ve savaş ihtimalleri tüm dünyada gündemin üst sıralarında yer alırken Avrupa’da çarpıcı bir ihtimal konuşuluyor. Moldova ve Romanya’nın birleşme ihtimali Avrupa’da bir anda gündemin üst sıralarına yerleşti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu yaptığı açıklamada Romanya ve Moldova’nın birleşmesi için yapılacak referandumda ‘evet’ oyu vereceğini söyledi.

Sandu, İngiliz gazetecilerin sorularını yanıtladığı podcast yayınında ülkesinin bağımsızlığı kazandığında çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sandu o dönemde 19 yaşında bir öğrenciydi.

Romanya ile birleşme gerekçelerini anlatan Sandu şunları söyledi:

"Moldova'da bugün neler olup bittiğine, dünyada neler olup bittiğine bakın. Moldova Cumhuriyeti gibi küçük bir ülkenin hayatta kalması, demokrasi olarak varlığını sürdürmesi, egemen bir ülke olması ve elbette Rusya'ya karşı durması giderek zorlaşıyor."

Romanya ile birleşme tartışmalarının yeni çıkmadığının altını çizen Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, “80'lerin sonlarında ulusal uyanış hareketleri vardı ve elbette Romanya ile birleşme tartışmaları da vardı, çünkü Moldova daha önce Romanya'nın bir parçasıydı. Ancak o zamanlar, referandum olmadığı için Romanya ile birleşmeyi kaç kişinin destekleyeceğini bilemezdik. Fakat Büyük Ulusal Meclis Meydanı'ndaki harekete katılan yüz binlerce insanın sayısına bakılırsa, Romanya ile birleşmeye destek olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

ROMANYALILAR MOLDOVA İLE BİRLEŞMEYE NASIL BAKIYOR?

Avrupa’nın siyasi haritasını değiştirecek gelişme ile ilgili bir anket sonucu açıklandı. CURS tarafından yapılan araştırmaya göre Romanyalıların yüzde 57’si Moldova ile birleşme konusunda yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu kullanacaklarını belirtti. Ankete katılanların yüzde 37’si buna karşı çıkarken yüzde 7’lik kesim ise bir yanıt vermedi.

Anketi değerlendiren uzmanlar, birleşme fikrine sıcak bakanlar kadar karşı çıkan kitlenin de ciddi düzeyde olduğunun altını çizdi. Öte yandan anket sonucunun, Moldova ile birleşme konusunun Romanya’da halkı kutuplaştırıcı bir tartışma olduğu görüldü.

Ülkede 1,5 milyon kişinin Romanya vatandaşlığına sahip olması toplumsal bağları güçlendirirken, nüfusun önemli bir kısmının Rusça konuşması ve Rusya’nın bölgedeki politikasının ise ayrışmayı tetikleyici ve kutuplaştırıcı olduğu yorumları yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada Romanya ile Moldova’nın birleşme ihtimalinin ‘Avrupa Birliği projesi’ olduğunu savundu.

İki ülkenin birleşmesi için uzun bir süreç gerektiğinin altı çiziliyor.