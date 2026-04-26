Victor Osimhen’in Süper Lig’de bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görev alması bekleniyor. Ayrıca Avrupa’nın önemli kulüplerinin scout ekiplerinin de yıldız futbolcuyu izlemek üzere statta bulunacağı belirtildi.

5 BÜYÜK KULÜP TAKİPTE

Son günlerde adı Real Madrid ile gündeme gelen Osimhen için toplam 5 büyük kulübün derbiye gözlemci gönderdiği iddia edildi. Sözcü’nün haberine göre Real Madrid’in yanı sıra Barcelona, Arsenal, Bayern Münih ve Juventus’un da Nijeryalı oyuncuyu yakından izleyeceği aktarıldı.

Galatasaray’ın sezon sonunda Victor Osimhen için resmi tekliflerle karşılaşabileceği ifade ediliyor.

OSIMHEN’İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 29 karşılaşmada forma giyen Victor Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.