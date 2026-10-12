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Kaynak: AA

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, polisin, Başbakan Tusk ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırı hakkında ihbar aldığını belirtti.

Galecka, güvenlik birimlerine harekete geçme talimatı verildiğini ve durumu görüşmek üzere güvenlik birimlerinin acil toplantı yapacağını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, Polsat News'e yaptığı açıklamada, konunun ciddi olduğunu ve Başbakan Tusk'ın tehdide ilişkin bugün yerel saatle 07.00 civarında bilgilendirildiğini ifade etti.

Tusk'ın başkent Varşova'da bulunduğunu ve resmi görevlerini sürdürdüğünü aktaran Szlapka, güvenlik birimlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve toplantının ardından paylaşılabilecek tüm bilgilerin açıklanacağını kaydetti.

Başbakan Tusk, Rusya'nın, NATO'nun doğu kanadına yönelik hibrit saldırılarını artırmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.