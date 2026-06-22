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Kaynak: AA

Hayvan hakları örgütü Animal Equality, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu çiftlik hayvanlarının refahına ilişkin vadedilen düzenlemeleri hayata geçirmeye çağırmak amacıyla Brüksel'de 4 gün sürecek "eylem haftası" başlattı.

Animal Equality'den yapılan açıklamaya göre, 170'ten fazla aktivist, 5 yıldır beklemede olan çiftlik hayvanlarının refahına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebiyle AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi.

24 Haziran'da AB Komisyonunun bulunduğu Berlaymont binası önünde buluşacak olan aktivistler, diğer günlerde de AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü binası önünde protestolar düzenleyecek.

Aktivistler, AB çapında kafeslerin aşamalı olarak kaldırılması, erkek civcivlerin itlafının durdurulması ve ithal ürünler için eşdeğer standartların uygulanmasını talep ediyor.

AB Komisyonu 2021'de, kafes kullanımını aşamalı olarak yasaklamak amacıyla 2023 sonuna kadar öneri sunma niyetini açıklarken, bu konuda henüz adım atılmadı.

"Eylem haftası", AB tarım bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısıyla aynı gün başladı.