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Otomotiv sektöründe Çinli rakiplerin artan baskısı ve elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama, Avrupa Birliği'nin iklim politikalarında tarihi bir geri adıma yol açıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2035 yılına ilişkin katı sıfır emisyon kurallarını hafifletmek üzere uzlaşıya vardığı aktarıldı.

EMİSYON HEDEFİ YÜZDE 80'E DÜŞÜRÜLEBİLİR

Avrupa Komisyonu'nun emisyon azaltım hedefini yüzde 100'den yüzde 90'a çekme önerisine karşılık; Berlin ve Paris yönetimleri çıtanın yüzde 80 seviyesine indirilmesini talep ediyor. Herhangi bir ek şart veya ceza mekanizmasına bağlanması istenmeyen bu esneklik kabul edilirse, üreticiler 2035 sonrasında da şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlu araçları pazara sunmaya devam edebilecek.

Dev iki ülkenin yaptığı pazarlık kapsamında Almanya, Fransa'nın kamu ihalelerinde yerli üretimi koruyan "Buy European" (Avrupa'dan Satın Al) şartını desteklemeyi kabul ederken; Fransa da katı emisyon muhalefetinden vazgeçme kararı aldı. Üreticilere 2030 ara hedefleri için tanınan sürenin de beş yıla çıkarılmasını içeren teklifin, Brüksel'deki AB liderler zirvesinde resmen duyurulması bekleniyor.