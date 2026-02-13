Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) nüfusunun ortanca yaşına ilişkin güncel verileri yayımladı. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla AB’de ortanca yaş 44,9 olarak kaydedildi.

Bu rakam, nüfusun yarısının 44,9 yaşın üzerinde, diğer yarısının ise bu yaşın altında olduğunu gösteriyor.

SON 10 YILDA 2,1 YIL ARTTI

AB genelinde ortanca yaş, 2015’te 42,8 seviyesindeydi. Son 10 yılda 2,1 yıl artış yaşandı. Tüm üye ülkelerde yükseliş görülürken, yalnızca Almanya ve Malta’da ortanca yaş 0,4 yıl geriledi.

Ülkeler bazında bakıldığında, ortanca yaşın en düşük olduğu ülke 39,6 ile İrlanda oldu. En yüksek ortanca yaş ise 49,1 ile İtalya’da kaydedildi. Nüfusun yaşlanmasının en belirgin olduğu ülkeler arasında Slovakya ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi öne çıktı.

Bu iki ülkede ortanca yaş son 10 yılda 4 yıl arttı. İtalya’da 3,9; Yunanistan ve Polonya’da 3,8’er; Portekiz’de ise 3,7 yıllık artış görüldü.

TÜRKİYE AVRUPA’NIN EN GENCİ

Öte yandan Türkiye’nin ortanca yaşı 34,4 olarak belirlendi. Bu oranla Türkiye, Avrupa’nın en genç ülkesi konumunda bulunuyor.