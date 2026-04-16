UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Freiburg, deplasmanda İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı 3-0 kazanan Freiburg, rövanşta da sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Freiburg’a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Igor Matanovic ile 39. ve 50. dakikalarda Yuito Suzuki kaydetti. Celta Vigo’nun tek golü ise 90+1. dakikada Williot Swedberg’den geldi.

YARI FİNAL RAKİBİ

Alman ekibinin yarı finaldeki rakibi, Real Betis ile Braga arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

