UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Freiburg, deplasmanda İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı 3-0 kazanan Freiburg, rövanşta da sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Freiburg’a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Igor Matanovic ile 39. ve 50. dakikalarda Yuito Suzuki kaydetti. Celta Vigo’nun tek golü ise 90+1. dakikada Williot Swedberg’den geldi.
YARI FİNAL RAKİBİ
Alman ekibinin yarı finaldeki rakibi, Real Betis ile Braga arasındaki eşleşmenin galibi olacak.