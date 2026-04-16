SGK uzmanı Özgür Erdursun erken emeklilik için prim gününe gelen yeni düzenlemeyi tek tek açıkladı

Emeklilik Şartları Neye Göre Değişiyor?

Bağ-Kur’da emeklilik hakları, ilk sigortalılık tarihine göre üç ana gruba ayrılıyor:

8 Eylül 1999 ve Öncesi: EYT yasası kapsamında olan bu grupta kadınlar 7.200, erkekler 9.000 prim günüyle yaş şartına takılmadan emekli olabiliyor.

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası: Bu grup için 9.000 prim günü şartı ile birlikte kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı bulunuyor.

1 Mayıs 2008 Sonrası: Kadın-erkek fark etmeksizin 9.000 gün ve kademeli olarak 65 yaşına kadar çıkan bir yaş şartı uygulanıyor.