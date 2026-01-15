Almanya Bundesliga'da Leipzig evinde (Red Bull Arena) karşılaştığı Freiburg'u 2-0 yenmeyi başardı. İlk yarısı sessiz geçen maçta goller ikici yarıda atıldı.

Leipzig'in gollerini W. Orban ve Romulo attı. Bu sonuçla Leipzig puanını 32'ye yükseltirken, Freiburg 23 puanda kaldı.

Leipzig, önümüzdeki hafta evinde Bayern Münih'i ağırlayacak; Freiburg ise Augsburg deplasmanına gidecek.

ROMULO PERFORMANSI

23 yaşındaki Romulo, bu maçla beraber Leipzig formasıyla 13 maçta 5 gol atarken 3 de asist yapmış oldu.