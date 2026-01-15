Almanya Bundesliga'da Leipzig evinde (Red Bull Arena) karşılaştığı Freiburg'u 2-0 yenmeyi başardı. İlk yarısı sessiz geçen maçta goller ikici yarıda atıldı.

Eski Göztepeli Romulo sahneye çıktı: Leipzig, Freiburg'u yendi - Resim : 1

Leipzig'in gollerini W. Orban ve Romulo attı. Bu sonuçla Leipzig puanını 32'ye yükseltirken, Freiburg 23 puanda kaldı.

Leipzig, önümüzdeki hafta evinde Bayern Münih'i ağırlayacak; Freiburg ise Augsburg deplasmanına gidecek.

ROMULO PERFORMANSI

23 yaşındaki Romulo, bu maçla beraber Leipzig formasıyla 13 maçta 5 gol atarken 3 de asist yapmış oldu.