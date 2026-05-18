Unai Emery yönetiminde etkileyici bir sezon geçiren Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü saat 22:00'de Tüpraş Stadyumu'nda Freiburg ile oynayacağı final maçı öncesi İstanbul'a geldi.

ASTON VILLA KUPA HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Son önemli başarısını 1995/96 Lig Kupası'nı müzesine götürerek yaşayan Aston Villa, Freiburg'u yenerek yıllar sonra kupa hasretine son vermek istiyor. Birmingham ekibi, 1981/82 sezonundan sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edecek.

UNAI EMERY FAKTÖRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez final oynayan ve yalnızca 1 kez kaybeden Unai Emery'nin tecrübesi, Aston Villa için Freiburg ile oynanacak kritik maç öncesi en büyük avantaj olarak gösteriliyor.