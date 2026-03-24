Türk basketbolu, bu sezon Avrupa arenasındaki çıkışını sürdürmeyi sürdürüyor.

Kulüpler bazında 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden temsilciler, performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Türk ekipleri, hem kadınlar hem de erkekler kategorilerinde üst düzey organizasyonlarda zirve yarışının önemli aktörleri arasında yer alıyor.

Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi, BKT Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda yoluna devam eden Türk takımları, bulundukları turnuvalarda şampiyonluk için güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

FENERBAHÇE BEKO, AVRUPA LİGİ’NDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ortaya koyduğu istikrarlı performansla zirvedeki yerini koruyor.

Sezon boyunca oynadığı 32 karşılaşmada 23 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final yolunda öne çıkan takımlar arasında bulunuyor. Fenerbahçe Beko, 33. hafta öncesine lider olarak giriyor.

Anadolu Efes ise organizasyonda 10 galibiyetle 18. sırada yer alıyor.

Basketbol Avrupa Ligi’nde normal sezon, 17 Nisan Cuma günü oynanacak 38. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

BKT AVRUPA KUPASI’NDA ÜÇ TÜRK TEMSİLCİSİ YARI FİNALDE

BKT EuroCup’ta mücadele eden üç Türk takımı da yarı finale yükselmeyi başardı.

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, organizasyonda son dört takım arasına kalmayı başardı.

Bahçeşehir Koleji, normal sezonu A Grubu’nda ikinci sırada tamamladı. Çeyrek finalde Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca’yı 75-72 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Beşiktaş GAIN, B Grubu’nu lider tamamladıktan sonra çeyrek finalde Dolomiti Energia Trento’yu 77-76 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Türk Telekom ise normal sezonu dördüncü sırada bitirdi. Son 16 turunda BAXI Manresa’yı 98-81 mağlup eden başkent ekibi, çeyrek finalde Hapoel Midtown Jerusalem’i deplasmanda son saniye basketiyle 91-90 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu sonuçların ardından organizasyonda en az bir Türk takımının finale çıkması kesinleşti.

Yarı final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

31 Mart Salı:

Beşiktaş GAIN–Bahçeşehir Koleji

Cosea JL Bourg-en-Bresse–Türk Telekom

3 Nisan Cuma:

Bahçeşehir Koleji–Beşiktaş GAIN

Türk Telekom–Cosea JL Bourg-en-Bresse

8 Nisan Çarşamba (gerekirse):

Beşiktaş GAIN–Bahçeşehir Koleji

Cosea JL Bourg-en-Bresse–Türk Telekom

Müsabakaların saatleri daha sonra açıklanacak.

GALATASARAY’DA HEDEF DÖRTLÜ FİNAL

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’e kalma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Son 16 turunda grubunu ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray, çeyrek finalde İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Bu eşleşmeyi geçmesi halinde Badalona’da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI:

1 Nisan Çarşamba:

22.00 La Laguna Tenerife–Galatasaray MCT Technic

8 Nisan Çarşamba:

19.00 Galatasaray MCT Technic–La Laguna Tenerife

15 Nisan Çarşamba (gerekirse):

22.00 La Laguna Tenerife–Galatasaray MCT Technic

KADINLARDA ZİRVE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle ilerliyor.

Fenerbahçe Opet grubunu lider tamamladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring de kendi grubunda zirvede yer aldı ve iki ekip Altılı Final’e katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Opet, play-in turunda Spar Girona’yı iki maçta da mağlup etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Basket Landes karşısında seriyi kazanarak yarı finale yükseldi.

ALTILI FİNAL MAÇ PROGRAMI:

17 Nisan Cuma:

Galatasaray Çağdaş Faktoring–Basket Landes/Casademont Zaragoza

Fenerbahçe Opet–Spar Girona/Umana Reyer Venezia

Final ve üçüncülük karşılaşmaları 19 Nisan Pazar günü oynanacak.

ÇİMSA ÇBK MERSİN FİNALDE

Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar Avrupa Kupası’nda finale yükseldi.

Yarı finalde BLMA’yı iki maçta da mağlup eden Mersin temsilcisi, finalde Athinaikos Qualco ile karşılaşacak.

İlk maç 2 Nisan’da deplasmanda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 9 Nisan’da Mersin’de yapılacak.