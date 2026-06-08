İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması neticesinde kaza meydana geldiği açıklandı.
MUSLUK PATLADI, TRAFİK FELÇ OLDU
Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akdığı açıklamada ifade edildi.
Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldığı belirtildi.
Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı aktarılırken, sorunun giderilmesi için çalışmalar başlatıldığı açıklandı.
Avrasya Tüneli’ni kullanacak olanların alternatif güzergahlara yönlendirilmesi konusunda uyarılar yapıldı.
Bakırköy- Zeytinburnu sahil yönü İBB Trafik haritasında turuncuya dönmüş durumda. Bu noktada trafik durma noktasına kadar geldi.