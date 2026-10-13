Kaynak: Diğer

Ambalajdan baskı ve konverting teknolojilerine, makine çözümlerinden gıda ve içecek işleme teknolojilerine kadar sektörün farklı ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümleri aynı çatı altında buluşturan fuar, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere farklı coğrafyalardan sektör profesyonellerini İstanbul’da bir araya getiriyor.

Avrasya Ambalaj İstanbul 2026 üreticiler, tedarikçiler, yatırımcılar ve satın alma profesyonelleri için ticari temas ve yeni iş bağlantıları açısından önemli bir buluşma zemini oluşturuyor.

Ambalaj ticaretinin Avrasya Bölgesindeki önemli platformlarından Avrasya Ambalaj İstanbul, 13-16 Ekim 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ve Ambalaj Sanayicileri Derneği ASD iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Fuar Ambalaj Makinecileri Derneği AMD, Etiket Sanayicileri Derneği ESD, Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği FASD, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği KASAD, Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği OMÜD ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği SEPA’nın da desteğini alıyor. 120 bin metrekare kapalı alanda 14 salonda yerli ve yabancı firma ile firma temsilcisini ağırlıyor. Bu yıl 35 farklı ülkeden 1100’ün üzerinde firma katılım gösteriyor. Amerika’dan Çin’e, Rusya’dan Almanya’ya ve Mısır’a kadar Türkiye dışından yoğun bir katılımcı profili dikkat çekiyor.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılışına RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, Ambalaj Sanayicileri Derneği ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye Makina Federasyonu MAKFED Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, İstanbul Sanayi Odası İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu ile birçok sektörel sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.



Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir açılışta yaptığı değerlendirmede fuarın tüm ambalaj sektörünün buluştuğu bir alan olduğunu vurguladı. Yeni firmaların ilk müşterileriyle tanıştığı, mevcut firmaların ise gelecek dönem anlaşmalarını yaptığı çok değerli bir platform olduğunu belirten Sarıbekir, “Avrasya’nın en büyük ambalaj fuarı. 80 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bu bir mega fuar. Yurt dışından yoğun katılım olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner ise bu yıl rekor katılım yaşandığını ve 35 ülkeden 1100’ün üzerinde firmanın ziyaretçilerini beklediğini kaydetti.

2025 yılında düzenlenen 30. edisyonda 141 ülkeden 77 bin 165 ziyaretçi ağırlandı. Bunların 14 bin 17’sini uluslararası ziyaretçiler oluştururken 40 ülkeden 1200’ün üzerinde katılımcı firma yer aldı. Bu başarıyı temel alan 2026 organizasyonu daha geniş bir uluslararası ağa ulaşmayı hedefliyor.