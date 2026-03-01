İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2003 doğumlu İbrahim Tekinışık’a seyir halindeki bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır hasar oluşan otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Tekinışık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.