İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşanan sokak kavgası, tarafların öfkesinden çok vatandaşların müdahale yöntemiyle gündeme oturdu. Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen iki şahsın tekme tokat düellosu, mahallelinin "taşımalı" operasyonuyla son buldu.

BAKTILAR OLMUYOR, KUCAKLADILAR

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede yumrukların havada uçuştuğu bir arbedeye dönüştü. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti ancak öfkeli iki şahıs adeta birbirine kilitlendi. Taraflar tüm uyarılara rağmen kavgaya devam edince, sağduyulu vatandaşlar çareyi radikal bir yöntemde buldu.

"TAŞIMALI" ÇÖZÜM KAMERADA

Şahıslardan birini fiziksel olarak ortamdan uzaklaştırmaya karar veren kalabalık grup, kavga eden şahsı baka kaldığı bir anda yakalayıp kucakladı. Şahıs, vatandaşların ellerinde adeta bir paket gibi taşınarak caddeden uzaklaştırıldı. Kavgayı havada asılı kalarak terk etmek zorunda kalan şahsın o ilginç anları ve çevredeki vatandaşların hummalı 'tahliye' çalışması cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.