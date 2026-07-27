Animasyon dünyasının en köklü ve sevilen yapımlarından Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra macerasının ardından hikâyeyi yıllarca ileriye taşıyacak yepyeni bir devam dizisiyle geri dönüyor. "Avatar: Seven Havens" ismiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yapım, evrenin geleceğinde Avatar olarak seçilen yepyeni bir karakterin sürükleyici hikâyesine odaklanıyor. Heyecanla beklenen projeden ilk fragman ve yayın takvimi resmi olarak duyuruldu. Yeni Avatar dizisi, 9 Ekim tarihinde Paramount+ platformunda izleyiciyle buluşacak ve toplam 26 bölümden oluşan projenin tüm bölümleri aynı anda erişime açılacak.

ORİJİNAL YARATICILAR EFSANEVİ EVRENE GERİ DÖNÜYOR

Orijinal serinin arkasındaki efsanevi isimler Michael DiMartino ve Bryan Konietzko'nun imzasını taşıyan Avatar: Seven Havens, tıpkı ilk yapım gibi klasik 2D animasyon tarzında hazırlandı. Toplam 26 bölüm olarak tasarlanan dizi, her biri 13'er bölümden oluşan iki ayrı cilt halinde kurgulansa da seyircilerin bölümleri tek seferde izlemesine olanak tanınacak. Orijinal ruha sadık kalınarak geliştirilen bu yeni yapım, görsel dili ve anlatım tarzıyla serinin sadık takipçilerine tanıdık ama bir o kadar da taze bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

DÜNYANIN KADERİ TEHLİKEDEYKEN YENİ BİR AVATAR YÜKSELİYOR

Büyük bir felaketin ardından yaşanan karanlık bir dönemde geçen hikâyede, genç bir toprak bükücü kız Korra'dan sonraki yeni Avatar olduğunu keşfediyor. Ancak bu felaket çağında halk, Avatar'ı dünyayı kurtaracak bir kahraman olarak değil, yıkıma yol açan tehlikeli bir güç olarak görüyor. Bu nedenle peşine düşen insanlardan ve ruhlar aleminden gelen amansız düşmanlardan kaçmak zorunda kalan genç Avatar'a, yıllar sonra kavuştuğu kayıp ikizi eşlik ediyor. İki kardeşin, insanlığın son kalesi tamamen yıkılmadan önce kendi geçmişlerine dair gizemleri çözmeleri ve dünyayı kurtarmak için güçlerini birleştirmeleri gerekiyor.