TRT ekranlarında yayınlanan dizideki performansıyla popülerliği hızla artan Ava Yaman, özellikle doğal tarzıyla öne çıkıyor. Son olarak katıldığı iftar daveti de bu yönüyle gündeme geldi.

Yaman’ın görünümü hakkında sosyal medyada çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Sevda Türküsev, oyuncunun tarzını eleştirerek daha özenli bir görünüm tercih edebileceğini dile getirdi. Benzer yorumlar X platformunda da peş peşe gelirken, bazı kullanıcılar ise genç oyuncunun doğallığını savunarak destek verdi.

İftar davetine setten aceleyle geldiği yönünde yorumlar yapılırken, bu nedenle doğal görünümünün normal olduğu görüşü de paylaşıldı. Ava Yaman ise davetle ilgili olarak muhabirlere “Haberim yoktu” açıklamasında bulundu.

Öte yandan oyuncunun hayranları, Sevda Türküsev’e sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştirel yorum yaparak Ava Yaman’a destek verdi.