Kaynak: İHA

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığı için adaylığını açıklayan iş insanı Sebahattin Gündoğdu ve ekibi basının karşısına geçerek, seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"BİRLİKTE ÜRETEN, BÜYÜYEN GÜÇLÜ ARDAHAN"

Gündoğdu, "Ardahan’ın gerçek gücü, iş yerini her sabah umutla açan, üreten ve taşın altına elini koyan insanıdır" dedi. Gündoğdu, "Bu şehrin havasını, suyunu, toprağını paylaşan; tüccarının derdiyle dertlenip, esnafının umudunu taşımış bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Ardahan’ın en büyük gücü ne binaları ne de sınırlardır; 11 Ekim’de yapılacak olan ATSO Seçimleri, yalnızca bir yönetim değişimi değil; ortak aklın, şeffaf yönetimin ve sahada çalışan güçlü bir vizyonun başlangıcıdır. Bizler, Odayı sadece aidat toplayan bir kurum olmaktan çıkarıp, esnafımızın ve iş insanımızın her an arkasında duran güçlü bir kale haline getirmeye kararlıyız’’ dedi.

Sınır kenti olma avantajını tam kapasiteyle harekete geçireceklerini söyleyen Gündoğdu, "Posof Türkgözü Sınır Kapısı’nda kurulmasını hedeflediğimiz Sınır Ticaret Merkezi ile hem Ardahan esnafımızın bölgesel ticarette aktif rol almasını sağlayacak hem de kapılardaki bürokratik engelleri kaldırarak transit ve ikili ticaret hacmini katlayacağız" dedi.

"Yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması konusunda gerekli çalışmaları başlatacağız

Ardahan’ın geleceği için yeni OSB’nin şart olduğunu söyleyen Gündoğdu, "Kentimizin sanayi altyapısını güçlendirmek, yatırımın önünü açmak ve istihdamı artırmak için yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması konusunda gerekli çalışmaları başlatacağız. Yeni OSB yalnızca yeni bir sanayi alanı oluşturmak anlamına gelmiyor. Projenin temel hedefinin kente yeni yatırımlar kazandırmak, mevcut işletmelerin büyümesinin önünü açmak ve özellikle gençler için yeni istihdam imkanları oluşturmaktır" dedi.

Gündoğdu, kentte nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla Tarım Lisesi kurulması için çalışma başlatacaklarını söyleyerek, "Kentimizin tarım ve hayvancılık potansiyelini daha ileriye taşımak için yalnızca üretimi değil, üretimin geleceğini de planlamamız gerekiyor. Bunun yolu ise nitelikli insan kaynağından geçiyor. Bu nedenle kentimize modern, uygulamalı ve sektörle iç içe bir Tarım Lisesi kazandırılması için TOBB iş birliğiyle çalışma başlatacağız. Kentimizin ekonomik yapısında tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahip. Ancak sektörün gelişmesi yalnızca arazi ve üretim kapasitesinin artırılmasıyla mümkün değil.

Modern tarım tekniklerini bilen, teknolojiyi kullanabilen, hayvancılık ve gıda üretim süreçlerine hâkim, uygulamalı eğitim almış gençlere de ihtiyaç bulunuyor. Bu anlayışla Projenin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile kurulacak iş birliği üzerinden geliştirilmesini hedefleniyoruz. TOBB’un Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü mesleki eğitim çalışmalarında, tarım alanındaki meslek liselerinin ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarıyla eşleştirilmesine ve öğrencilerin teorik eğitimin yanında gerçek üretim ortamlarında uygulamalı deneyim kazanmasına yönelik bir model uygulanıyor. Planlanan Tarım Lisesi’nin temel amacı, öğrencilerin yalnızca sınıfta teorik bilgi edinmeleri değil, öğrendiklerini doğrudan üretim alanında uygulayabilmeleri olacaktır’’ ifadelerini kullandı.