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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye ekonomisinin güncel gelişmeleri, iş dünyasının öncelikli gündemleri ve oda camiasının reel sektöre yönelik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, ticaret ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, Ankara Ticaret Odası’nın ülke ekonomisine sunduğu katkılara dikkat çekerek, oda ve borsalar arasındaki güçlü dayanışmanın iş dünyasının ortak hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Başkan Ergün, nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri dolayısıyla Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.