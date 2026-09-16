Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var

Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var

Toyota, 2026 model C-HR EV'lerde tespit edilen yazılım hatası nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 10 bin aracı geri çağırıyor. Modeldeki sorun, sürüş sırasında tekerleklere aktarılan itiş gücünün aniden kesilmesine ve aracın frenlemesine yol açabiliyor.

Kaynak: Diğer
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Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var - Resim: 1

Japon otomobil üreticisi Toyota, dünya genelinde yaklaşık 10 bin aracı geri çağırıyor. Araçlarda tespit edilen sorun ise sürüş güvenliği açısından oldukça tehlikeli bir duruma neden olabiliyor.

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Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var - Resim: 2

Rejeneratif fren sisteminde korkutan arıza

Şirketin açıkladığı sorun, batarya doluluk oranının yüksek olduğu ve rejeneratif frenlemenin yoğun şekilde kullanıldığı durumlarda ortaya çıkabiliyor.

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Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var - Resim: 3

Sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde veya frene bastığında devreye giren enerji geri kazanım sistemi, yazılım hatası nedeniyle bataryaya izin verilen seviyenin üzerinde enerji aktarabiliyor.

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Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var - Resim: 4

Aracı tamamen kapatabiliyor

Sistem aşırı şarjı algıladığında elektrikli tahrik sistemi, kendisini korumak amacıyla gücü aniden kesebiliyor. Araç tamamen kapanmasa bile hareket halindeyken itiş gücünün kaybolması, özellikle otoyola katılım ve sollama gibi durumlarda ciddi bir güvenlik riski oluşturabiliyor.

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Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var - Resim: 5

Araçların yazılımı güncellenecek

Sorunun giderilmesi için C-HR EV'lerin Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) yazılımının güncellenmesi gerekiyor. Toyota'nın bu işlemi uzaktan yazılım güncellemesiyle gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmazken, araç sahiplerinin yetkili servislerden randevu alması öneriliyor.

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Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var - Resim: 6

Aynı platformdaki modeller de merak konusu

Toyota C-HR EV, Toyota bZ serisi, Lexus RZ ve Subaru Solterra ile aynı e-TNGA platformunu kullanıyor. Bu modellerde ise şu ana kadar herhangi bir sorun tespit edilmedi.

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