Japon otomobil üreticisi Toyota, dünya genelinde yaklaşık 10 bin aracı geri çağırıyor. Araçlarda tespit edilen sorun ise sürüş güvenliği açısından oldukça tehlikeli bir duruma neden olabiliyor.
Otomotiv devi Toyota 10 bin aracını geri çağırıyor: Yazılım hatası var
Toyota, 2026 model C-HR EV'lerde tespit edilen yazılım hatası nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 10 bin aracı geri çağırıyor. Modeldeki sorun, sürüş sırasında tekerleklere aktarılan itiş gücünün aniden kesilmesine ve aracın frenlemesine yol açabiliyor.Kaynak: Diğer
Rejeneratif fren sisteminde korkutan arıza
Şirketin açıkladığı sorun, batarya doluluk oranının yüksek olduğu ve rejeneratif frenlemenin yoğun şekilde kullanıldığı durumlarda ortaya çıkabiliyor.
Sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde veya frene bastığında devreye giren enerji geri kazanım sistemi, yazılım hatası nedeniyle bataryaya izin verilen seviyenin üzerinde enerji aktarabiliyor.
Aracı tamamen kapatabiliyor
Sistem aşırı şarjı algıladığında elektrikli tahrik sistemi, kendisini korumak amacıyla gücü aniden kesebiliyor. Araç tamamen kapanmasa bile hareket halindeyken itiş gücünün kaybolması, özellikle otoyola katılım ve sollama gibi durumlarda ciddi bir güvenlik riski oluşturabiliyor.
Araçların yazılımı güncellenecek
Sorunun giderilmesi için C-HR EV'lerin Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) yazılımının güncellenmesi gerekiyor. Toyota'nın bu işlemi uzaktan yazılım güncellemesiyle gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmazken, araç sahiplerinin yetkili servislerden randevu alması öneriliyor.
Aynı platformdaki modeller de merak konusu
Toyota C-HR EV, Toyota bZ serisi, Lexus RZ ve Subaru Solterra ile aynı e-TNGA platformunu kullanıyor. Bu modellerde ise şu ana kadar herhangi bir sorun tespit edilmedi.