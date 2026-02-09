Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, kentin sanayi ve tarımdaki yükselişinin turizm potansiyeliyle desteklenmesi gerektiğini belirterek 2026 yılının Aksaray için turizmde hamle yılı olması gerektiğini söyledi. Koçaş, kamu–özel sektör iş birliğiyle yürütülecek projelerin şehrin ekonomik yapısını güçlendireceğini vurguladı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş, şehrin kalkınma vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sanayi üretimi ve ihracatta yakalanan ivmenin yanında, Aksaray’ın sahip olduğu tarihi ve doğal mirasın da güçlü bir ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Koçaş, dengeli büyüme için turizmin artık daha fazla öne çıkarılmasının zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti.

“AKSARAY BÜYÜK BİR TURİZM HAZİNESİ”

Başkan Koçaş, yaptığı açıklamada Aksaray’ın sadece üretim kabiliyetiyle değil, coğrafi ve kültürel zenginlikleriyle de Türkiye’nin dikkat çeken şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

“Aksaray, son yıllarda sanayi ve ihracat alanında rekorlar kırarak ülkemizin yükselen güçlerinden biri haline geldi. Ancak zengin tarihimiz, kültürel mirasımız ve doğal güzelliklerimiz turizm açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyor.” dedi.

Koçaş, özellikle Kapadokya havzasına yakınlığın önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

IHLARA’DAN HASAN DAĞI’NA DEV DEĞERLER

ATSO Başkanı, Aksaray’ın sahip olduğu destinasyon çeşitliliğinin birçok şehre göre büyük üstünlük sağladığını belirterek Ihlara Vadisi’ni örnek gösterdi.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’nin; 14 kilometre uzunluğu, 100 metreyi aşan derinliği, kaya oyma kilise ve manastırlarıyla adeta açık hava müzesi niteliğinde olduğunu hatırlatan Koçaş, Melendiz Çayı ile bütünleşen doğa yapısının yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir deneyim sunduğunu söyledi.

Hasan Dağı, Selime Katedrali, Manastır Vadisi ve Aşıklı Höyük’ün de inanç, kültür ve tarih turizmi bakımından dünya ölçeğinde değer taşıdığına işaret etti.

TERMAL TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMI FIRSATI

Koçaş, Acıgöl ve Ziga bölgesindeki termal kaynakların önemine de ayrı bir parantez açtı.

65 dereceye ulaşan sıcaklığa ve yüksek debiye sahip kaynakların sağlık turizmi açısından yatırımcılar için ciddi fırsatlar sunduğunu belirten Koçaş, bu alanın doğru planlamayla uluslararası ölçekte cazibe merkezi haline gelebileceğini dile getirdi.

Tuz Gölü’nün özellikle gün batımındaki görsel zenginliğinin tanıtım faaliyetlerinde daha etkin kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“2026 YILI ATILIM YILI OLMALI”

Koçaş, turizm potansiyelinin harekete geçirilmesinin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmayacağını, aynı zamanda istihdam ve şehir ekonomisine doğrudan katkı sunacağını belirtti.

“2026 yılı, Aksaray için turizmde atılım yılı olmalı. Yerel yönetimler, odamız, üniversitemiz ve özel sektör iş birliğiyle tanıtım çalışmalarını hızlandırmalı, altyapı yatırımlarını tamamlamalı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TURİZM BİRLİKTE BÜYÜYECEK

Başkan Koçaş’a göre yeni dönem vizyonunun temelinde sektörler arası entegrasyon yer alıyor. Üretim gücüyle turizm hareketliliğinin birlikte planlanması, şehri daha dirençli ve çeşitlendirilmiş bir ekonomik yapıya taşıyacak.

Koçaş, Aksaray’ın yalnızca fabrikalarıyla değil, destinasyon kimliğiyle de anılan bir merkez haline gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yapılan bu çağrının ardından gözler, 2026 hedefleri doğrultusunda atılacak somut adımlara ve kurumlar arası kurulacak iş birliklerine çevrildi.

