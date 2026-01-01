Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi

Zuhal Topal bu sene eşi Korhan Saygıner ile birlikte O Ses Türkiye sahnesinde yer aldı. Saçı, makyajı ve performansıyla geceye damgasını vuran Zuhal Topal eşi ile birlikte 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' şarkısını seslendirdi.
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile birlikte O Ses Türkiye’de 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' şarkısını seslendirdi. İkilinin performansı izleyiciler tarafından çok beğenildi. Topal’ın eşi kim olduğu ne iş yaptığı merak konusu oldu.
KORHAN SAYGINER KİMDİR?
1976 yılında İzmir’de doğan Korhan Saygıner, dört kardeşin en küçüğü. Korhan Saygıner müzisyen. Saygıner ilk albümü Yaz Beni’yi 2005 yılında çıkardı.
Korhan Saygıner, 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza attı.
ZUHAL TOPAL’A NİKAH MASASINA OTURDU
2008 yılında program sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal ile nikah masasına oturdu. İkilinin Lina isminde bir kızları bulunuyor.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Gaziantepli bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Zuhal Topal İlkokul 1. sınıfta oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu ile birlikte oyunculuğa merak sardı.
Lisede mobilya dekorasyon bölümünde öğrenim gördü. Üniversitede Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü aynı anda kazandı.
Tercihini tiyatro bölümünden yana kullandı. MSM'de eğitim gördüğü sırada iki tiyatro oyununda başrolde yer aldı.
Televizyona ilk adımını, 1994 yılında Show TV'de yayımlanan Palavra Aşklar adlı dizi ile attı. 2000'li yılların başında Tofita, Yapı Kredi ve Molped reklamlarında yer aldı.
2002 yılında dönemine damga vuran Film Gibi programında Sinan Çetin'in asistanlığını yaptı.
2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle hafızalara kazındı.
ATV'de yayımlanan Selena’da "Fitnat Korkmaz" adında bir müdireye hayat verdi.
Dizide canlandırdığı "izdivaç programı sunucusu" karakteri beğenilince gelen teklif üzerine Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sundu.
2009-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynadı.
Daha sonra, 2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu.
Zuhal Topal, 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi. 2013 yılında Lina adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.