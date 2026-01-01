Yeniçağ Gazetesi
01 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi

Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile birlikte O Ses Türkiye’de 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' şarkısını seslendirdi. İkilinin performansı izleyiciler tarafından çok beğenildi. Topal’ın eşi kim olduğu ne iş yaptığı merak konusu oldu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 1

Zuhal Topal bu sene eşi Korhan Saygıner ile birlikte O Ses Türkiye sahnesinde yer aldı. Saçı, makyajı ve performansıyla geceye damgasını vuran Zuhal Topal eşi ile birlikte 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' şarkısını seslendirdi.

1 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 2

Topal’ın eşi Korhan Saygıner’in kim olduğu merak konusu oldu.

2 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 3

KORHAN SAYGINER KİMDİR?

1976 yılında İzmir’de doğan Korhan Saygıner, dört kardeşin en küçüğü. Korhan Saygıner müzisyen. Saygıner ilk albümü Yaz Beni’yi 2005 yılında çıkardı.

3 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 4

Korhan Saygıner, 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza attı.

4 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 5

ZUHAL TOPAL’A NİKAH MASASINA OTURDU

2008 yılında program sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal ile nikah masasına oturdu. İkilinin Lina isminde bir kızları bulunuyor.

5 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 6

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Gaziantepli bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Zuhal Topal İlkokul 1. sınıfta oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu ile birlikte oyunculuğa merak sardı.

6 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 7

Lisede mobilya dekorasyon bölümünde öğrenim gördü. Üniversitede Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü aynı anda kazandı.

7 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 8

Tercihini tiyatro bölümünden yana kullandı. MSM'de eğitim gördüğü sırada iki tiyatro oyununda başrolde yer aldı.

8 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 9

Televizyona ilk adımını, 1994 yılında Show TV'de yayımlanan Palavra Aşklar adlı dizi ile attı. 2000'li yılların başında Tofita, Yapı Kredi ve Molped reklamlarında yer aldı.

9 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 10

2002 yılında dönemine damga vuran Film Gibi programında Sinan Çetin'in asistanlığını yaptı.

10 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 11

2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle hafızalara kazındı.

11 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 12

ATV'de yayımlanan Selena’da "Fitnat Korkmaz" adında bir müdireye hayat verdi.

12 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 13

Dizide canlandırdığı "izdivaç programı sunucusu" karakteri beğenilince gelen teklif üzerine Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sundu.

13 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 14

2009-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynadı.

14 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 15

Daha sonra, 2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sundu.

15 16
Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi - Resim: 16

Zuhal Topal, 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi. 2013 yılında Lina adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

16 16
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro