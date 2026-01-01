Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile O Ses Türkiye’yi salladı: Eşinin mesleği merak edildi

Zuhal Topal bu sene eşi Korhan Saygıner ile birlikte O Ses Türkiye sahnesinde yer aldı. Saçı, makyajı ve performansıyla geceye damgasını vuran Zuhal Topal eşi ile birlikte 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' şarkısını seslendirdi.