Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi, ifadesinde firari işadamı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partisi düzenlendiğini itiraf etti.

TEK TEK İSİM VEREREK ANLATTI

Kamuoyunda tanınan isimlere yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", ve "fuhuş" suçundan tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi'nin verdiği ifadeye Sabah ulaştı.

Mahjadi, Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenleyen firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun verdiği partileri doğrulaması dikkat çekti. Mahjadi, Kasım Garipoğlu, iş adamı Burak Ateş, Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirterek, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" itiraf etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi savunmasına, "Ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı" sözleriyle başlarken, 12 senedir Türkiye'de yaşadığını söyledi. Majhadi, "Böyle işler için zamanım yok, sıkı çalışan birisiyim. Türk kültürünü gösteren birisiyim. Kadınlara karşı saygı duyuyorum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Avukatı ise Majhadi'nin ciddi sağlık problemi olduğunu öne sürerken, Suma Han'ın işletmecisi Cengiz Can Atasoy da "Ben ifademde kullanıcı olduğumu kabul ettim. Belki de iyi oldu kullanmam" dedi.

Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmasında, uyuşturucu partilerinin organize eden kişilerin ünlü olduğunu ve camiada geçimini sağlayan kişilerin de ilişkilerini korumak ve temasta bulunmak için bu partilerde görünmeleri gerektiğine vurgu yaptı.