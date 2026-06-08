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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma neticesinde 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiği ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların yakalanması için İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.