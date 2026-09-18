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Kaynak: AA

Kıbrıs’ta 14 Ağustos 1974’te Atlılar köyünde öldürülerek toplu mezara konulan Kıbrıslı Türklerden kimlikleri tespit edilen 15’inin naaşı, 52 yıl sonra Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Saygı duruşunun ardından saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da törende bir konuşma yaptı.

15 KİŞİ İÇİN AYRI AYRI CENAZE NAMAZI KILINDI

Konuşmaların ardından kimlikleri tespit edilen 15 Kıbrıslı Türk için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Daha sonra naaşlar Atlılar Şehitliği’nde toprağa verildi.

Defnedilenler arasında 40 günlük Seldem Ali Osman (Pipalı) ile 16 aylık Betül Arnavut da yer aldı.

Törenin ardından Cevdet Yılmaz, Tufan Erhürman ve Ünal Üstel, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEN 15 KİŞİ

52 yıl sonra toprağa verilen Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:

Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46) ve Emine Tahir (22).

ATLILAR’DA 37 KIBRISLI TÜRK ÖLDÜRÜLDÜ

Atlılar’da 14 Ağustos 1974’te çoğu kadın ve çocuk 37 Kıbrıslı Türk sivil öldürülerek toplu mezara konuldu. Aynı tarihte komşu Muratağa ve Sandallar köylerinde de Kıbrıslı Türklere yönelik toplu öldürmeler gerçekleştirildi.

Atlılar’daki toplu mezar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının ardından 20 Ağustos 1974’te bölgede yürütülen arama çalışmaları sırasında bulundu.