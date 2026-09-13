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Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir’de atlı jandarma birlikleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve suç ve suçlularla mücadele amacıyla 12 ilçede görev yapıyor.

Atlı jandarma birlikleri; Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Foça, Aliağa, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli ilçelerinde devriye görevinde bulunuyor.

ARAÇLARIN GİRMEKTE ZORLANDIĞI BÖLGELERDE GÖREV YAPIYORLAR

Motorlu araçların girmesinin zor olduğu turistik bölgeler, sahiller, milli parklar, ormanlık alanlar ve tarihi mekanlarda asayişi sağlayan atlı birlikler, devriyelerini sürdürüyor. Görev sırasında vatandaşlarla da karşılaşan atlı jandarma ekipleri, özellikle çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Atlı birliklerin farklı noktalardaki devriye görevleriyle hem asayişin sağlanmasına hem de suç ve suçlularla mücadeleye katkı sunuluyor.