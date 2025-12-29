Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedeflediği Alexander Sörloth ile ilgili Atletico Madrid'in kararını belli oldu.

İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre; Simeone'nin performansından memnun olduğu Alexander Sörloth'u devre arasında satmayı düşünmeyen Atletico Madrid'in istediği teklifi alması halinde bu kararını değiştirebileceği ifade edildi.

Bu doğrultuda; Atletico Madrid'in bu sezon ligde 17 maçta 4 golle oynayan Sörtloh için 35 milyon Euro seviyesinde bir teklif alması durumunda pazarlık masasına oturmayı düşündüğü aktarıldı.

Ayrıca Roma'dan ayrılmak isteyen Artem Dovbyk'in menajerler aracılığıyla önerildiği ancak Atletico Madrid'in Ukraynalı yıldızın transferini düşünmediği belirtildi.

Bu gelişme de La Liga ekibinin devre arasında hücum hattını korumak istediği şeklinde yorumlandı.

Yine de gözler, Fenerbahçe'nin Sörloth transferi için nasıl bir teklif yapacağına çevrildi.