29 Aralık 2025 Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi

Kim Milyoner Olmak İster'de Fulya Efe, Türk alfabesinin son üç harfini soran ilk soruda yanlış şıkkı seçti. "d, e, f" diyerek elenen yarışmacı, Oktay Kaynarca dahil stüdyoyu şoke etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 1

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da büyük heyecanla izlendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 2

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de, Fulya Efe adlı yarışmacı ilk soruda elenerek sunucu dahil herkesi şaşırttı. İşte o şok eden soru!

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 3

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla devam eden programda dikkat çeken performanslar sergilendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 4

atv'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Aralık akşamı yayınlanan bölümüyle yine reytingleri altüst etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 5

Yarışmaya katılan Fulya Efe, ilk soruda verdiği yanlış cevapla geceye damga vurdu ve başta sunucu Oktay Kaynarca olmak üzere stüdyodakileri şoke etti.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o unutulmaz anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 6

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen para ödüllü yarışması Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden zor soruları ve sürprizli yarışmacılarıyla yine akıllardan çıkmayacak bir bölüm sundu.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 7

Oktay Kaynarca'nın enerjik sunumuyla yayınlanan Milyoner'de, 28 Aralık akşamı Fulya Efe izleyicilerin hafızasına kazındı.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 8

YARIŞMANIN İLK SORUSUNDA STÜDYO DONUP KALDI

Genç yarışmacı, karşısına çıkan birinci soruda herkesi hayrete düşürdü. Fulya Efe, Türk alfabesiyle ilgili soruya hızlı cevap verirken yaptığı hata sonrası büyük pişmanlık yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 9

Yanlış şıkkı seçerek yarışmaya erken veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 10

İŞTE ELENDİĞİ O SORU

Soruda: "A, B, C diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" denildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 11

Şıklar:

a) d, e, f

b) j, k, l

c) p, r, s

d) v, y, z

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 12

Fulya Efe, "a" şıkkını seçerek d, e, f dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 13

YARIŞMACI DAHİL HERKES ŞAŞKINLIK İÇİNDE

Genç yarışmacının yanlış cevabı duyurmasıyla Oktay Kaynarca başta olmak üzere stüdyodaki herkes büyük şok yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 14

Fulya Efe de hatasını fark edince üzüntüyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 15

Doğru cevap "d" şıkkı olan v, y, z idi.İşte o şaşkınlık dolu anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 16

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Kim Milyoner Olmak İster?, dünyanın en popüler bilgi yarışma formatlarından biri olan Who Wants to Be a Millionaire?'ın Türk versiyonudur. Türkiye'de atv kanalında yayınlanmaktadır ve 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ekranlardadır.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 17

Sunucu: Oktay Kaynarca

Yayın Kanalı: atv

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 18

Yayın Günleri: Genellikle Perşembe ve Pazar akşamları (bölümlere göre değişebilir, örneğin yeni bölümler Pazar 20:00'de yayınlanabiliyor).

Büyük Ödül: 5.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 19

Format ve Kurallar

Yarışmada toplam 13 soru sorulur. Sorular giderek zorlaşır ve her doğru cevapta ödül miktarı artar.

Baraj Sistemi:

2. soru sonrası ilk baraj (düşerseniz belirli bir ödül garantilenir).

7. soru sonrası ikinci baraj.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 20

Yanlış cevapta, son geçilen baraj ödülünü alırsınız. İstediğiniz zaman çekilip kazandığınız ödülü alabilirsiniz.

Jokerler (Yardım Hakları):

Seyirciye Sor

Telefon Jokeri

Yüzde 50 Jokeri

7. sorudan sonra eklenen Çift Cevap Jokeri (iki kez cevap hakkı).

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 21

Ödül Merdiveni (Güncel Tablo)

1. Soru: 2.000 TL

2. Soru: 5.000 TL (1. Baraj)

3. Soru: 7.500 TL

4. Soru: 10.000 TL

5. Soru: 20.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 22

6. Soru: 30.000 TL

7. Soru: 50.000 TL (2. Baraj)

8. Soru: 100.000 TL

9. Soru: 200.000 TL

10 . Soru: 300.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 23

11. Soru: 500.000 TL

12. Soru: 1.000.000 TL

13. Soru: 5.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 24

Tarihçe Özeti

• Daha eski versiyonları (Kim 500 Bin İster vb.) Kenan Işık ile başladı.

• Sunucular sırasıyla: Kenan Işık → Selçuk Yöntem → Murat Yıldırım → Kenan İmirzalıoğlu → Oktay Kaynarca.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 25

• Büyük ödül zamanla 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi (13. soru eklendi).

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 26

Başvuru: Yarışmaya katılmak için atv'nin resmi sitesindeki başvuru formunu doldurabilirsiniz. Mülakatla seçilen yarışmacılar programa davet edilir.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 27

Bu efsane yarışma, bilgi birikiminizi test ederken büyük heyecan yaşatıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 28
Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi - Resim: 29
Kaynak: Magazin Servisi
