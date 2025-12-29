Kim Milyoner Olmak İster'de basit soru kabusu! Türk alfabesini unutan yarışmacı şoke etti! Oktay Kaynarca'nın yüz ifadesi her şeyi özetledi

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da büyük heyecanla izlendi.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de, Fulya Efe adlı yarışmacı ilk soruda elenerek sunucu dahil herkesi şaşırttı. İşte o şok eden soru!
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla devam eden programda dikkat çeken performanslar sergilendi.
YARIŞMANIN İLK SORUSUNDA STÜDYO DONUP KALDI
Genç yarışmacı, karşısına çıkan birinci soruda herkesi hayrete düşürdü. Fulya Efe, Türk alfabesiyle ilgili soruya hızlı cevap verirken yaptığı hata sonrası büyük pişmanlık yaşadı.
Yanlış şıkkı seçerek yarışmaya erken veda etti.
İŞTE ELENDİĞİ O SORU
Soruda: "A, B, C diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" denildi.
Şıklar:
a) d, e, f
b) j, k, l
c) p, r, s
d) v, y, z
Fulya Efe, "a" şıkkını seçerek d, e, f dedi.
YARIŞMACI DAHİL HERKES ŞAŞKINLIK İÇİNDE
Genç yarışmacının yanlış cevabı duyurmasıyla Oktay Kaynarca başta olmak üzere stüdyodaki herkes büyük şok yaşadı.
Fulya Efe de hatasını fark edince üzüntüyle şaşkınlığını gizleyemedi.
Doğru cevap "d" şıkkı olan v, y, z idi.İşte o şaşkınlık dolu anlar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
Kim Milyoner Olmak İster?, dünyanın en popüler bilgi yarışma formatlarından biri olan Who Wants to Be a Millionaire?'ın Türk versiyonudur. Türkiye'de atv kanalında yayınlanmaktadır ve 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ekranlardadır.
Sunucu: Oktay Kaynarca
Yayın Kanalı: atv
Yayın Günleri: Genellikle Perşembe ve Pazar akşamları (bölümlere göre değişebilir, örneğin yeni bölümler Pazar 20:00'de yayınlanabiliyor).
Büyük Ödül: 5.000.000 TL
Format ve Kurallar
Yarışmada toplam 13 soru sorulur. Sorular giderek zorlaşır ve her doğru cevapta ödül miktarı artar.
Baraj Sistemi:
2. soru sonrası ilk baraj (düşerseniz belirli bir ödül garantilenir).
7. soru sonrası ikinci baraj.
Yanlış cevapta, son geçilen baraj ödülünü alırsınız. İstediğiniz zaman çekilip kazandığınız ödülü alabilirsiniz.
Jokerler (Yardım Hakları):
Seyirciye Sor
Telefon Jokeri
Yüzde 50 Jokeri
7. sorudan sonra eklenen Çift Cevap Jokeri (iki kez cevap hakkı).
Ödül Merdiveni (Güncel Tablo)
1. Soru: 2.000 TL
2. Soru: 5.000 TL (1. Baraj)
3. Soru: 7.500 TL
4. Soru: 10.000 TL
5. Soru: 20.000 TL
6. Soru: 30.000 TL
7. Soru: 50.000 TL (2. Baraj)
8. Soru: 100.000 TL
9. Soru: 200.000 TL
10 . Soru: 300.000 TL
11. Soru: 500.000 TL
12. Soru: 1.000.000 TL
13. Soru: 5.000.000 TL
Tarihçe Özeti
• Daha eski versiyonları (Kim 500 Bin İster vb.) Kenan Işık ile başladı.
• Sunucular sırasıyla: Kenan Işık → Selçuk Yöntem → Murat Yıldırım → Kenan İmirzalıoğlu → Oktay Kaynarca.
• Büyük ödül zamanla 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi (13. soru eklendi).
Başvuru: Yarışmaya katılmak için atv'nin resmi sitesindeki başvuru formunu doldurabilirsiniz. Mülakatla seçilen yarışmacılar programa davet edilir.
Bu efsane yarışma, bilgi birikiminizi test ederken büyük heyecan yaşatıyor.