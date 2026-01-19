Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında zorlu rakibi Atletico Madrid'i ağırlamaya hazırlanıyor.
GALATASARAY'IN KADER MAÇI
Rams Park'ta 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak dev maçta Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için umutlarını yeniden yeşertmek isteyen Galatasaray'ın kader maçı öncesi Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'in kamp kadrosu belli oldu.
NICO GONZALEZ GALATASARAY MAÇIYLA KADROYA DÖNDÜ
Atletico Madrid'de 21 Aralık'ta oynanan Girona maçında sakatlanan Nico Gonzalez Galatasaray maçıyla birlikte kadroya dönerken sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Clement Lenglet listede yer almadı.
ATLETIC MADRID'İN KAMP KADROSU
Atletico Madrid'in Galatasaray maçı için açıkladığı kamp kadrosu şöyle: