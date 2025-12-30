Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco’nun raporu doğrultusunda hücum hattına da transfer yapacak. 30 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth ilgilenen Fenerbahçe’ye Atletico Madrid tarafından ret mesajı geldi.
DİEGO SİMEONE KALMASINI İSTEDİ
İspanyol basınından El Gol Digital'in haberine göre Atletico Madrid, 30 yaşındaki Norveçli golcünün bu transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermedi. Atletico Madrid, Diego Simeone'nin isteği doğrultusunda Sörloth'u kadroda tutmaya karar verdi. Diego Simeone, takımın hedefleri doğrultusunda Alexander Sörloth’e ihtiyacı olduğunu belirtti. Atletico Madrid formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Alexander Sörloth, 5 gol atarken 1 de asist yaptı.